(Görüntülü Haber) Münih Konferansı’nda Çavuşoğlu’ndan moderatöre tepki

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Şubat () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda moderatörün “Türkler Kürtlere karşı” ifadesini eleştirerek “Biz Kürtlere değil terör örgütlerine karşıyız” diyerek tepki gösterdi. Oturumda ilk konuşmacı olarak yer alan Çavuşoğlu, “Öncelikle Türkler Kürtlere karşı diye kullandığınız terminolojiye itiraz etmek istiyorum. Biz ne Türkiye’deki, ne İran’da, ne Irak’ta, ne Suriye Kürtlere karşı değiliz. 350 bin Suriyeli Kürt insanımız aslına bakarsanız YPG tarafından zorla yerlerinden edilmiştir ve hiçbiri yerlerine henüz dönememiştir. Biz PKK’ya, Pejak’a, YPG’ye, IŞİD’e, El-Kaide’ye, El-Nusra’ya karşıyız. Yani tüm terör örgütlerine karşıyız” diyerek sözlerine başladı. Oturum moderatörü ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sözlerini “mesaj alınmıştır” diyerek yanıtladı. Çavuşoğlu oturumdaki konuşmasında şunları söyledi: “Bundan tam bir yıl önce yine burada Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye’deki sorunu nasıl çözeceğimizi konuşuyorduk. Hatta meslektaşım ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte bu konuda çalıştık. John bu arada seni çok özlüyoruz. “Yemen’e o dönemde çok dikkat etmedik. Tam bir insani kriz yaşanıyor. Libya geçen yıla göre daha sakin ama hala kırılgan. Birleşmiş Milletler’in faaliyetlerinden umutluyuz; fakat Ortadoğu’dan çok konuşmuyorduk. "Ama ABD’nin Kudüs hakkındaki kararı Ortadoğu’daki gerilimi artırdı. Bu da yine birlikte çalışmamız gereken bir konu. "Şimdi bir de bunlara ek olarak dört ülke ve Katar arasında çıkan Körfez krizimiz var; bu da, bölgedeki istikrar için bir risk. Çünkü bu ihtilaflar Suriye’deki faaliyetleri bile etkiliyor. “Astana ve Soçi süreçleri sayesinde ilerleme kaydettik. Şimdi Soçi’yi Cenevre’ye de bağlantılı hale getiriyoruz. "Ortak çabalarımız sayesinde durum biraz daha sakin. IŞİD’e karşı da ciddi başarılar elde ettik. Tehlike tamamen geçmedi, burada hepimiz dikkatli olmalıyız. Anayasadan ve dönüşümden de ciddi bir şekilde bahsediyoruz. "Seçimlerden bahsediyoruz. Ülkeyi seçime nasıl hazırlarız diye düşünüyoruz. Şimdi Cenevre’ye daha fazla odaklanmalıyız. “Terörle Mücadele’de çok net bir stratejimiz var. Koalisyonda 65 ülkeyiz. Fakat koalisyonda olmayan ülkeler veya ABD ve İran gibi aralarında ciddi sorun olan ülkeler de IŞİD’e karşı birlikte mücadele veriyor. "IŞİD ortak düşman; fakat, bir terör örgütünü yenmesi için başka bir terör örgütünü desteklemek büyük hata. "Bu bir önceki ABD hükümetinin de hatasıydı, mevcut hükümetin de hatası olmaya devam ediyor sevgili dostum John Kerry; bu konuyu birçok kez görüştük sizinle de. Maalesef bir önceki yönetimin hatasına devam edildi. “Bu tehdit sadece Türkiye’ye yönelik değil; Afganistan’da Taliban’ı Rusya’ya karşı destekleyen ülkeler şimdi tüm bu terör örgütleriyle kendileri uğraşıyor. "Peki en başta neden desteklediniz bu terör örgütünü bir ülkeye karşı? Ben burada Afganistan’da devletin yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışmıyorum. "Ama bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı desteklemek büyük bir hatadır ve ülkenin geleceğini tehdit eder, bölgedeki istikrarı da etkiler. “Eğer Suriye’nin geleceği umurumuzda ise, uyanık olmak zorundayız. YPG’yi neden destekledi YPG’ye, o kadar silahı neden verdi? IŞİD’i yenmek için. Ama Rakka’da nasıl işbirliği yaptıklarını da gördük. Anlaşma yaptıklarını gördük.” (Fotoğraflı)