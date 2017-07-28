(Görüntülü Haber) Müftü tarihi caminin onarımı için Erdoğan'dan destek istedi

Enis TABAK, Prizren / 28 Temmuz () - Amerika Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kosova'da Osmanlı döneminde inşaa edilen ancak Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesiyle birlikte yıklan tarihi kalede, camii hariç diğer yapıtların inşa edilmesi tepkileri beraberinde getirdi. Amerika Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onarılan tarihi kalede, hanlar, yanı sıra kültür merkezleri inşası tamamlanırken halen temelleri ve 1 metre duvar yüksekliği bulunan camiinin onarılmaması tepkilere neden oldu. Prizren İl Müftülüğü'nün girişimiyle geçtiğimiz yıl kaledeki camiinin tekrar inşa edilmesi için 40 Bin'e yakın imza toplanmış ve Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda teslim edilmişti. Ancak Kosova Kültür Gençlik ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Prizren Kalesi'ndeki camiinin onarılmasına yönelik olumsuz kararın ardından Prizren İl Müftülüğü, olaya tepki gösterdi. Konuyla ilgili 'ya konuşan Prizren İl Müftüsü Besim Berişa, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Müftü Berişa, Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 3 gün önce gelen red cevabı aldıklarını gerekçe olarak kalenin Roma döneminde inşa edilediğini ve Osmanlı'nın Balkanlara girmesi ardından kaledeki camii inşa edildiğinden, baştan onarımına müsade vermediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Müftü Berişa, maddi manevi desteklerini beklediklerini söyledi. Prizren İl Müftülüğü olarak bunun peşini bırakmayacaklarını söyleyen Müftü Berişa, caminin sırf Osmanlı döneminden kalma bir eser olduğu için izin verilmediğini söyledi. Vatandaşlar da olaya tepki göstererek kaledeki camiinin inşa edilmesini istiyor. Amerika Büyükelçiliği tarafından bağışlanan 700 bin dolarlık bütçeyle onarılan tarihi kale, 1999 savaşı sonrası Alman KFOR askerleri tarafından 5 yıl boyunca kışla olarak kullanılmıştı.