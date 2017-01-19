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(Görüntülü Haber) Moskovalılar eksi 12 derecede dini görevlerini yerine getirdiler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’da her sene Hazreti İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan 18 Ocağı 19’a bağlayan gece din adamları tarafından kutsanan suya girme törenleri düzenleniyor. Ortodoks Hristiyanlarının günahlarından...

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’da her sene Hazreti İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan 18 Ocağı 19’a bağlayan gece din adamları tarafından kutsanan suya girme törenleri düzenleniyor. Ortodoks Hristiyanlarının günahlarından arınmak için gerçekleştirdikleri bu tören sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Genellikle şehirdeki göller ve ya donmuş su birikintileri haç şeklinde delinerek din adamları tarafından kutsanıyor ve buralarda dini ayin gerçekleştiriliyor. Ostansinskaya gölünün olduğu yerdeyiz ve insanlar eksi 12 derecedeki havaya aldırış etmeden donan gölün üzerindeki buz kırılarak açılan buzlu suya dalıp çıkıyorlar.

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