Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’da her sene Hazreti İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan 18 Ocağı 19’a bağlayan gece din adamları tarafından kutsanan suya girme törenleri düzenleniyor. Ortodoks Hristiyanlarının günahlarından arınmak için gerçekleştirdikleri bu tören sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Genellikle şehirdeki göller ve ya donmuş su birikintileri haç şeklinde delinerek din adamları tarafından kutsanıyor ve buralarda dini ayin gerçekleştiriliyor. Ostansinskaya gölünün olduğu yerdeyiz ve insanlar eksi 12 derecedeki havaya aldırış etmeden donan gölün üzerindeki buz kırılarak açılan buzlu suya dalıp çıkıyorlar.
(Görüntülü Haber) Moskovalılar eksi 12 derecede dini görevlerini yerine getirdiler
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’da her sene Hazreti İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan 18 Ocağı 19’a bağlayan gece din adamları tarafından kutsanan suya girme törenleri düzenleniyor. Ortodoks Hristiyanlarının günahlarından...
19 Ocak 2017 Perşembe 10:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.