Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Mayıs () - Moskova’da Motor Sezonunun açılışı için Moskovalı motor tutkunları Akademika Saharova’dan başlayarak Sadovoye Koltso’dan ilerleyerek Vorobyevı Gorı’daki seyir alanında doğru hareket etti. Birbirinden ilginç motor ve kıyafetler ile ilerleyen konvoy renkli görüntüler sergiledi.
(Görüntülü Haber) Moskovalı motor tutkunları 2018 sezonunu ilginç görüntüler ile açtılar
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Mayıs () - Moskova’da Motor Sezonunun açılışı için Moskovalı motor tutkunları Akademika Saharova’dan başlayarak Sadovoye Koltso’dan ilerleyerek Vorobyevı Gorı’daki seyir alanında doğru hareket etti. Birbirinden...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:55
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