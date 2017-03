(Görüntülü Haber) Moskova’da modern ve çağdaş Türk sanatı rüzgarı esiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine birkaç gün kala Moskova’nın önemli müzelerinden biri olan ‘The State Museum of Oriental Art’ kapılarını Türkiye’den ‘Bilge Koleksiyonu’ sergisi için açtı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün açılışını yaptığı sergide Bedri Rahmi Eyüboglu, Celal Tutant, Ergin İnan, Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, İbrahim Örs, Kemal Önsöy, Komet, Mehmet Güleryüz, Nejad Melih Devrim, Özdemir Altan, Sabri Berkel, Şükriye Dikmen, Zeki Faik İzer gibi büyük ustaların yanı sıra Serkan Yüksel, Arda Yalkın, Beyza Boynudelik, Füruzan Şimşek, Haluk Akakçe, Mustafa Özel, Volkan Kızıltunç ve daha birçok yetenekli genç sanatçının eserleri yer alıyor. Türkiye’nin en özgün ve kapsamlı aile koleksiyonlarından biri olan ‘Bilge Koleksiyonu’ndan özel bir seçki 1 ay boyunca Moskova’da sanatseverlerle buluşacak. Ziyaretçiler, koleksiyonerler, gerçek bir sanat tutkunu ve pek çok sanatçının hamisi Muhsin Bilge (1944-2014) ve ardından çocukları Ali ve Aslı Bilge’nin gözünden modern ve çağdaş Türk sanat dünyasında bir gezintiye çıkacak. Küratörlüğünü Irina Batkova’nın yaptığı sergide 28 sanatçının 65 eseri sergileniyor. Büyükelçi Diriöz, serginin dünyaya mal olmuş büyük sanatçıları ile sanatın ve kültürün beşiği olan Rusya’nın başkenti Moskova’da, adeta bir Türk rüzgarı estireceğine inandığını belirterek, “Türk kültürünün zenginliklerini tanıtmaya katkıda bulunan söz konusu girişim için, serginin sahiplerini ve değerli müze yönetimini tebrik ediyor, takdire şayan bu olağanüstü organizasyonun başarılı olmasını ümit ediyorum” dedi. Sibel Diriöz ise sergideki tüm eserleri tek tek inceleyerek, kendisinin küçük bir koleksiyon yaptığını belirterek böyle bir serginin Moskova’da açılmış olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. Serginin küratörü İrina Batkova ise projeyi şu sözlerle açıkladı: “Bu sergide sergilenen eserler, Türkiye’deki çağdaş sanatın tamamını bir bütün halinde temsil etmese de, sanat dünyası haritasında çağdaş Türk sanatının sarsılmaz bir şekilde edindiği yerin temellerini atan, farklı nesillerden birçok sanatçıya yer vermeye çalıştık. Zeki Faik İzer, Fahrelnissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejad Melih Devrim, Sabri Berkel gibi sanatçıların eserlerinden bazıları, sadece Paris, Londra, New York, İstanbul, Amman ve dünyanın diğer başkentlerindeki sanat galerileri ve müzelerde sergilenmekle kalmamış, bu sanatçılar aynı zamanda yeni sanatçılar yetiştirdikleri okullar kurmuşlardır. Komet, Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Özdemir Altan, Kemal Önsoy, İbrahim Örs gibi bazı sanatçılar, Venedik Bienali, İstanbul Bienali, San Paulo Bienali, Uluslarası Beijing Bienali gibi herkesçe tanınmış sanat platformlarında uluslararası kitlelerin de dikkatini çekmiştir ve çağdaş Türk sanatının gelecek nesil sanatçılarının çağdaş Türk sanatını, uluslararası sanat dünyasının önemli merkezlerinde çok daha fazla ve güçlü bir şekilde temsil etmelerinin yolunu açmışlardır.” Мuhsin Bilge Tüm hayatı boyunca kendini birçok farklı objeler toplamaya adamış olan Muhsin Bilge doksanlı yılların başından itibaren sanat koleksiyonculuğuna başladı. Noter olarak mesleğini icra ettiği bu dönemde görev aldığı noterlik ofisinin ‘Türkiye’de en çok ziyaret edilen sanat galerisi’ olduğunu ifade ederdi. Şehirde günlük hayatın yoğun temposu arasında küçük bir entelektüel vahaya dönüşen Muhsin Bilge’nin noterlik ofisine gelen müşteriler, Muhsin Bey’in çalışma masasına, duvarlarda asılı resimler, çizimler ve heykeller arasından ilerleyerek ulaşmanın şaşkınlığını yaşardı. Muhsin Bilge, en yoğun iş günlerinde bile muhakkak sanatçı dostlarıyla buluşurdu. Koleksiyonundaki her sanatçının farklı dönem çalışmalarından eserlerini toplamak için özenli bir gayret gösterir, aynı zamanda onların çalışma şekline ışık tutan sanatçı defterlerini, taslaklarını ve mektup gibi yazışmalarını da biriktirdi. Tüm bu gayretler Muhsin Bilge’nin, ilgisini çeken sanatçıların sadece eserlerine değil, aynı zamanda kişiliklerine ve yaşamlarına da ne kadar ilgi duyduğunun bir kanıtıydı. 2014 yılında vefatından sonra koleksiyon, ikinci kuşak temsilciler olarak çocukları Aslı ve Ali Bilge tarafından yönlendiriliyor. Onlar da babaları gibi belirli sanatçıların kariyerlerini en başından itibaren izleyerek, aynı zamanda ünlü Türk sanatçıların ve bu sergide de yer alacak İtalyan sanatçı Greta Frau ve Rus fotoğrafçı Vladimir Seleznev gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçıların eserlerini toplayarak aile koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor.