Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

(Görüntülü Haber) Moskova’da bayram namazında 100 bini aşkın Müslüman saf tuttu

Rusya'nın başkenti Moskova'da 100 bini aşkın Müslüman sabahın ilk saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camii etrafındaki bütün yolları kaplayacak şekilde bayram namazı için saf tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını...

Rusya'nın başkenti Moskova'da 100 bini aşkın Müslüman sabahın ilk saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camii etrafındaki bütün yolları kaplayacak şekilde bayram namazı için saf tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği camiide bayram namazını kılmak isteyen yüz bini aşkın Moskovalı Müslüman birbirleriyle bayramlaştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314