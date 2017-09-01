(Görüntülü Haber) Moskova’da bayram namazında 100 bini aşkın Müslüman saf tuttu
Rusya'nın başkenti Moskova'da 100 bini aşkın Müslüman sabahın ilk saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camii etrafındaki bütün yolları kaplayacak şekilde bayram namazı için saf tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını...
01 Eylül 2017 Cuma 10:15
Rusya'nın başkenti Moskova'da 100 bini aşkın Müslüman sabahın ilk saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camii etrafındaki bütün yolları kaplayacak şekilde bayram namazı için saf tuttular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği camiide bayram namazını kılmak isteyen yüz bini aşkın Moskovalı Müslüman birbirleriyle bayramlaştı.
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