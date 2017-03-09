(Görüntülü Haber) Moskova’da 3. Türk Rus Toplumsal Forumu başladı
Rusya’nın başkenti Moskova’da 3. Türk Rus Toplumsal forumu, iki ülkeden iş adamları ve toplum liderlerinin katılımıyla başladı. Üst Düzey İşbirliği Konseyi kapsamında (UDİK) düzenlenen toplantıda toplumsal forum Eşbaşkanı Ahmet...
09 Mart 2017 Perşembe 13:51
Rusya’nın başkenti Moskova’da 3. Türk Rus Toplumsal forumu, iki ülkeden iş adamları ve toplum liderlerinin katılımıyla başladı. Üst Düzey İşbirliği Konseyi kapsamında (UDİK) düzenlenen toplantıda toplumsal forum Eşbaşkanı Ahmet Conkar ve Lybov Glebova görüşme gerçekleştirdi. Rus Büyükelçi Karlov’un öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Conkar, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.
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