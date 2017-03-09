(Görüntülü Haber) Moskova’da 3. Türk Rus Toplumsal Forumu başladı (2)

Rusya’nın başkenti Moskova’da 3. Türk Rus Toplumsal forumu, iki ülkeden iş adamları ve toplum liderlerinin katılımıyla başladı. Üst Düzey İşbirliği Konseyi kapsamında (UDİK) düzenlenen toplantıda toplumsal forum Eşbaşkanı Ahmet Conkar ve Lybov Glebova görüşme gerçekleçtirdi. Rus Büyükelçi Karlov’un öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Conkar, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Conkar konferans sonrasında şunları kaydetti: “Yeni dönemde bizim maksadımız komitelerimizin karşıtlarıyla eş güdümümüzü sağlayıp harekete geçirebilmek. Daha yoğun bir iletişimi sağlamak, eşbaşkanda da bunun oluştuğunu görüyoruz. Geçmişte yaşadığımız tecrübelerden dersler çıkarıldı. Türk tarafı olarak bizde daha sistematik bir yapı var. Gerek finansman açısından gerek kadromuz açısından, gerek komitelerimizin sürekliliği açısından, bizim kanatta çok ciddi bir girişim oldu. Rusya tarafından ayrılanlar oldu, vefat eden bir genel sekreter oldu. Onun yanında komite başkanlarında angajmanda bir takım sorunlar yaşadı…Girişimlere tam anlamıyla bir karşılık bulunamayınca.. biraz projelerin üretilmesi boyutunda sıkıntılar yaşadık yeni dönemde bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Burada kültür turizm ve spor bakanlıklarıyla ilgili yaratacağımız toplumsal sinerjiyle bu mekanizmalar eşleştiği zaman biz halkı da bu projelerin içine çeken projeler göreceğiz” İki ülke arasındaki enerji konusunda da değinen Conkar, “Rossatomun Akkuyu Nükleer santralini kurması süreci teknik ve enerji ile ilgili bir konu değil sadece.. İnsani boyutu olan eğitim boyutu olan, kamuoyu ilişkileri boyutu olan bir perspektif sundu” dedi.