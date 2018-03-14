Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Mart () - Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Rusya’nın kültür diplomasisi kurumu Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova, Azerbaycan Büyükelçisi Polat Bülbüloglu’nun ve çok sayıda iş ve eğitim sektöründen davetlinin katıldığı bir programla açıldı. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Mart () - Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Rusya’nın kültür diplomasisi kurumu Rossotrudniçestvo...
14 Mart 2018 Çarşamba 14:51
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