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(Görüntülü Haber) Mogherini: İran ile nükleer anlaşmasına uymaya devam edeceğiz

Esma ÇAKIR / ROMA, 8 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiklerine dair yaptığı açıklamaya Avrupa Birliği'nden (AB) karşılık geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi...

Esma ÇAKIR / ROMA, 8 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiklerine dair yaptığı açıklamaya Avrupa Birliği'nden (AB) karşılık geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin aldığı karara ilişkin birliğin ortak pozisyonunu açıkladı. Uluslararası toplumla birlikte nükleer anlaşmayı koruyacaklarını söyleyen Mogherini, tek bir ülkenin elinde olamayacak bu anlaşmanın, hem bölge hem de dünya için büyük önemde olduğunun altını çizdi. AB'nin bu anlaşmayı kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Mogherini, “İran halkına, 'Bunu kimsenin elinizden almasına izin vermeyin' diyorum. Bu anlaşma, diplomasinin ulaştığı en büyük hedeflerden biridir" ifadesini kullandı. Yüksek Temsilci, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili mevcut durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak hareket etme hakkını saklı tutuyor" diye ekledi. Mogherini, ABD'nin, AB'nin birçok konuda partneri olmaya devam edeceğini de dile getirdi.

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