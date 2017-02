(Görüntülü Haber) Modacı Akkaya, New York Moda Haftasına damga vurdu

Nafiz Albayrak / New York, 13 Şubat, () - Türkiye’nin uluslararası üne sahip moda tasarımcılarından olan Hakan Akkaya, “Dünyanın en önemli moda organizasyonu olan New York Fashion Week’deki defilesiyle organizasyonun en görkemli şovuna imza attı. Victoria Beckham, Anna Sui, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Vera Wang gibi dünya devleriyle birlikte New York Fashion Week’te “Freedom” (Özgürlük) adlı koleksiyonuyla Hakan Akkaya, uluslararası moda dünyasının en çok konuşulan ismi oldu. Akkaya, defilesinde 50 kadın, 58 erkek kreasyonu olmak üzere toplamda 108 parçalık koleksiyonuyla yer aldı. Defilede 46 yabancı mankenin yanı sıra, Türkiye’den ünlü model Çağla Şikel baş manken olarak podyuma çıktı. Şikel kendisi için özel olarak hazırlanmış tasarım elbise ile podyuma çıkarak herkesi büyüledi. Akkaya, New York'ta bir ilke imza attı Ünlü modacı Hakan Akkaya, New York Fashion Week Takviminde ismi yayınlanan ilk Türk modacı olarak da bir ilke imza attı. Koreografisini ünlü Koreograf Uğurhan Akdeniz’in, moda direktörlüğünü Mert Yemencioğlu’nun üstlendikleri defilenin en ilginç kısmı ise bazı modellerin tesettürle podyuma çıkması oldu. Uluslararası medya kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği defilede ünlü modacı bu hareketiyle islamofobiye tepkisini gösterdi. New York moda haftasının dekorundan koleksiyonuna ve koreografisine, en önemli organizasyonu olarak işaret edilen defileye katılan dünyaca ünlü yıldızlar güzellikleri ve zarafetleri ile geceye damgasını vurdu. T.C. New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Feridun H. Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu ve New York Başkonsolos Yardımcısı Reyhan Özgür de etkinlikte ünlü modacıyı yalnız bırakmadı. Başarılı modacı Hakan Akkaya ise hazırladığı defileyle ilgili: “Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum” sözleriyle heyecanını paylaştı.