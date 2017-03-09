(Görüntülü Haber) Merkel: Türk politikacılar Almanya’da konuşabilir

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 9 Mart () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Almanya arasında krize neden olan, Türk politikacıların Almanya’da toplantı yapmaları konusunda olumlu sinyal verdi. Federal Parlamentoda konuşan Merkel, Türk siyasetçilerin önceden haber vermek ve yasalara uymak kaydıyla izin alındıktan sonra toplantı yapabileceklerini söyledi. Merkel, “Almanya’da geçerli olan hukuk ve kanunlar çerçevesinde Türk politikacıların Almanya’da toplantı yapmalarını mümkün görüyoruz. Tabi ki zamanında, düzgün ve açıkça bildirilmesi ve bunun izninin alınması halinde” dedi. Türkiye ile ilişkiyi “Zor ama önemli” olarak nitelendiren Merkel, Türk yetkililer tarafından dile getirilen Nazi kıyaslamasının üzücü olduğunu söyledi. Bu tür açıklamaları yersiz bulduğunu ve yorum yapmaya değer görmediğini de kaydeden Merkel, bunun son bulması çağrısında bulundu. Konuşmasında Türkiye’deki basın özgürlüğünü de eleştiren Merkel, Almanya’nın fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve ifade özgürlüğüne önem verdiğini hatırlatarak, hükümet olarak tutuklu bulunan Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini söyledi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına “Sizler bizim toplumumuzun bir parçasısınız” diye seslenen Merkel, Türkiye’deki politik çatışmaların Almanya’ya taşınarak, toplumsal huzurun bozulmasına izin verilmemesini istedi. Merkel,” Gelin birlikte yaşamamızı sürdürelim, eksiklikler varsa düzeltelim. Biz bunu istiyoruz” dedi.