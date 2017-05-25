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(Görüntülü Haber) Mehmetçik, Kosova'da Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek

Enis TABAK / Prizren, 25 Mayıs () - Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 17 yıldır gelenek haline getirdiği ifar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor. Kosova genelinde Ramazan...

Enis TABAK / Prizren, 25 Mayıs () - Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 17 yıldır gelenek haline getirdiği ifar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor. Kosova genelinde Ramazan ayı boyunca değişik şehirlerde iftar çadırını kuracak olan Türk askeri, her akşam 200 Kosovalı'ya sıcak iftar yemeği verecek. Ramazan ayında açacağı iftar çadırı dışında, kendi evinde iftarını yapacak olan Kosovalılar içinde Ramazan ayı boyunca sıcak Ramazan pidesi dağıtacak. Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de konuşlu bulunan Türk askeri, 17 yıldır kurduğu iftar çadırında Kosovalılarla bilikte iftarını açıyor.

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