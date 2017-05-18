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(Görüntülü Haber) McCain: Türk büyükelçi sınırdışı edilmeli

Nafiz Albayrak / New York, 18 Mayıs, () - Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin, Erdoğan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği Salı günü Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olayların ardından...

Nafiz Albayrak / New York, 18 Mayıs, () - Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin, Erdoğan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği Salı günü Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olayların ardından sınırdışı edilmesi gerektiğini savundu.


 

ABD  Senatosu’nda Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Senatör McCain, MSNBC televizyon kanalında Joe Scarborough’nun sunduğu ‘Günaydın Joe’ programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, büyükelçilik konutu önünde makam aracından izlediği kavganın kabul edilemez olduğunu söyledi. McCain, biri polis 9 kişinin yaralanması ve 2 kişinin gözaltına alınması ile sonuçlanan kavga olayı ile ilgili olarak, ‘Büyükelçiyi Amerika Birleşik Devletleri’nden atmalıyız, böyle bir şey diplomatik olarak karşılıksız bırakılamaz’ dedi ve konunun yasal yollardan da izlenmesi gerektiğini söyledi. McCain, ‘Burası Amerika, böyle eşkıyalıklara burada yer yok, bu eşkıyalığın gerekçesi de olamaz’ diye konuştu.


 

Washington Belediye Başkanı da korumaların tutumunu kınadı


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren ve karşıt grup arasında çıkan kavgaya Erdoğan’ın korumalarının da katılması Amerikan medyasında da geniş yankı uyandırdı. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da yazılı bir açıklamayla, Türk Büyükelçiliği Konutu önünde çıkan kavgayı kınadı. Bowser, ‘Barışçıl gösterilere yönelik saldırının, başkentin değerlerine ve Amerikan halkının haklarına hakaret’ olduğunu söyledi.


 

Büyükelçilik: Amerikalı Türkler kendileri savundu


 

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ise konuyla ilgili açıklamasında, şiddetin kaynağının PKK yandaşlarının olduğunu ve Amerikalı Türkler'in kendilerini savunduğunu kaydetti.

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