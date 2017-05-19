(Görüntülü Haber) Mattis: IŞİD'in kalelerini kuşatacağız

Edip Sönmez / İstanbul, 19 Mayıs, () -ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'un basın toplantısında konuştu ve ABD'nin öncülük ettiği koalisyonun artık yeni bir taktiksel uygulama yapacağını açıklayarak, IŞİD'in kalelerini kuşattıktan sonra askeri operasyona başlayacaklarını söyledi.





Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da basın toplantısında konuşarak, Suriye'de Esad'ın askerlerine düzenlenen son hava saldırısının, "kuvvet koruma önlemi" olduğunu savundu. Dunford bu tür durumların, "ABD güçleri tehdit altına alınmadığı müddetçe bir daha tekrarlanmayacağını" açıkladı.