(Görüntülü Haber) Manchester'da terör saldırısı sonrası salondaki büyük panik kamerada

Gonca Yağcı, Londra, 23 Mayıs () - Manchester Arena'da konser salonunun dışındaki açık alanda meydana gelen patlamada en az 22 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Manchester polisi patlamayı bir terör saldırısı olarak nitelendiriyor. Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin hemen ardından meydana gelen patlama yerel saat ile 22.35 sıralarında gerçekleşti. Ölen veya yaralıların kimlikleri konusunda herhangi bir bilgi verilmezken Manchester Polisi şu ana kadar herhangi bir gözaltının olup olmadığını ise açıklamadı. İngiltere Başbakanı There May başta olmak üzere bir çok üst düzey hükümet yetkilisi ve parti liderinden açıklamaya geldi. Parti liderleri 8 Haziran'da yapılacak genel seçim kampanyalarını askıya aldı. Başbakan May sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada polisle birlikte çalıştıklarını ve olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Başbakan May, seçim kampanyası çalışmalarına ara vererek bugün sadece acil durumlarda toplanan Kobra toplantısına başkanlık edecek. İçişleri Bakanı Amber Rudd da yaptığı açıklamada seçim çalışmalarının askıya alındığını söyledi. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da bugün başlatmayı planladığı seçim kampanyasını iptal etti. Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demoratların lideri Tim Farron, taziyelerini ifade ederek seçim çalışmalarını durdurduklarını belirttiler. Manchester'daki konser alanının çok büyük bir alan polis kordonu içine alındı, salonun yakınındaki Victoria istasyonu kapatıldı ve tren seferleri de durduruldu. Bu sabah itibariyle alana daha fazla sayıda polis görevlendirildi.