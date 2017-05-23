Gonca YAĞCI - İNGİLTERE,() - İngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanı Manchester Arena'da konser sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği belirtildi. İlk gelen bilgilere göre, çok güçlü iki patlama sesinin duyulduğu, ölü ve yararıların olduğu bildiriliyor. Pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken Manchester Polisinin insanlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Diğer yandan Twitter kullanıcıları konser sırasında silah sesi veya bombaya benzer seslerin duyulduğunu ve birkaç kişinin kanlar içinde olduğunu aktardı.
(Görüntülü Haber) Manchester Arena'da konser sırasında patlama: ölü ve yaralılar bulunuyor
Gonca YAĞCI - İNGİLTERE,() - İngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanı Manchester Arena'da konser sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği belirtildi. İlk gelen bilgilere göre, çok...
23 Mayıs 2017 Salı 08:12
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