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(Görüntülü Haber) Makedonya’da kar hayatı felç etti

Eyüp Salih / Üsküp, 06 Aralık () – Makedonya’da aşırı soğuklar ve yağan kar hayatı felç etti, ülke tamamen kar altında kaldı. Makedonya genelinde şiddetli kar yağışı ve buzlanan yollar trafiği olumsuz etkiledi, sürücülere...

Eyüp Salih / Üsküp, 06 Aralık () – Makedonya’da aşırı soğuklar ve yağan kar hayatı felç etti, ülke tamamen kar altında kaldı. Makedonya genelinde şiddetli kar yağışı ve buzlanan yollar trafiği olumsuz etkiledi, sürücülere zor anlar yaşattı. Kaygan zeminden dolayı bazı arabalar yoldan çıkarak devrildi. Kent merkezlerinde mahsur kalan araçların yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ederken, eksi 16 dereceye inen hava, çalışmalara engel oluyor. Bazı yerlerde yollar trafiğe kapalı durumda. Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için araç sürücülerini uyararak güvenli seyredebilecekleri yollara yönlendirmeye devam ediyor. Ağır taşıtların dağlık bölgedeki Straja, Mavrova, Preseka, Pletvar, Gyavato ve Bukovo’dan geçen yolları kullanması yasaklanırken, aynı yasak Kriva Palanka – Deve Bayır sınır kapısı, Struga – Kyafasan sınır kapısı ve Katlanova – Köprülü yolu için de geçerli oldu. Kar kalınlığı çoğu bölgede 20 santimetrenin üzerine çıkarken, kayak merkezi Mavrova’da 80 santimetreye, Üsküp’ün güneydoğusunda yer alan Kitka dağında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışından dolayı Vodno dağında mahsur kalan 5 çocuk, Kızılhaç mobil ekipleri tarafından kurtarıldı.

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