(Görüntülü Haber) Macron, Paris Belediyesi'ni ziyaret etti

Gülten Özbey / Paris, 14 Mayıs, () - Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam üzeri Paris Belediyesi'ni ziyaret etti.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, cumhurbaşkanını kapıda karşıladı. Belediye sarayında Macron ve Hidalgo arasında baş başa görüşme gerçekleşti. Macron, Belediye Sarayı'na davet edilen konuklarla tanıştırıldı. Etkinlikte belediye başkanı ve cumhurbaşkanı birer konuşma yaptı.
Belediye binasının dışına büyük bir ekran konularak içerdeki tören ve konuşmalar dışarıdaki izleyicilere yansıtıldı.