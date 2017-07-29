(Görüntülü Haber) Londra’da Türk oyuncuya Araplar yoğun ilgi gösterdi (Yeniden)

Aynur Tattersall, Londra,29 Temmuz, - Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım ile Faslı eşi İmane Elbani, tatil için gittikleri Londra’da Arap ahayranlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Yakışılı oyuncu, yakın gelecekte senaryosu yazım aşamasında olan yeni bir dizi de rol alacağını söyledi. Türkiye’nin sevilen oyuncu ve sunucularından Murat Yıldırım, Fas asıllı eşi İmane Elbani ile birlikte Londra’nın ünlü mekanlarından Sofra Restaurant’ta akşam yemeği yedi. Genç çifte Sofra restaurantlar zincirinin sahibi hayırsever işadamı Hüseyin Özer de eşlik etti. Yakışıklı oyuncunun bir anda karşılarında gören Arap hayranları ise yakışıklı oyuncu ile bol bol fotoğraf çektirdi. Kimseyi kırmayan herkesle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, daha sonra eşi ile birlikte mekandan ayrıldı. ‘‘Manevi Abim Oldu’’ ’ya konuşan Murat Yıldırım, Arapların kendisine olan sevgisinin Asi dizisiyle başladığını ve Fas asıllı eşi İmane ile evlendikten sonra en az iki katına çıktığını sözledi. Eşinin Arap olması ve Arap dünyasında çok seviliyor ve tanınıyor olmasından dolayı bu sevginin daha da arttığını ifade eden Yıldırım, ‘‘Ben onu seviyorum. O da beni çok seviyor. Dolayısıyla belki Araplar beni daha çok seviyor’’ diye kaydetti. ‘‘Hüseyin Özer bana Londra’yı bize sevdiren kişidir’’ Londra’yı kendisine sevdiren kişinin hayırsever işadamı Hüseyin Özer’in olduğunu belirten Yıldırım, ‘‘Daha doğrusu bana sevdiren kişi kendisi. Sonrasında eşim ile Londra’da tanışmıştık. Akşam yemeğini de Sofra Restaurant’ta yeme fırsatımız olmuştu. Hüseyin Abi aslında benim manevi abim oldu.Bir kaç defa sadece Hüseyin Abi için geldim buraya. Londra’nın ayrı bir yeri var ama Hüseyin Özer’in de ayrı bir yeri var. Ömrümün sonuna kadar da inşallah kardeşi olarak kalırım. Çok sevdiğim birisi kendisi. Kendisi sadece Türkiye’nin değil, İngiltere’nin de gururu. Çünkü İngiltere’de restaurant denince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi.Tabi Türk restaurantı olarak akla gelmesi bizim için daha gurur verici. İngilizler için de Hüseyin Özer çok yakın gördükleri birisi. Şahsen defalarca şahit oldum ve çok gurur duydum bir Türk olarak. Türkiye’Yi burada mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Burada ülkenin konsolos ve elçiliğinden madalyalarda veriyor. Türkiye de sahip çıkıyor Hüseyin Abi’ye. Ama herşeyden önce o bizi burada çok iyi temsil ettiği için Türkiye adına teşekkür ediyorum’’diye vurguladı.