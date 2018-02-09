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(Görüntülü Haber) Londra'da öldürülen gencin babası: Şiddet sona ersin

Celal Sönmez / Londra, 9 Şubat () - Londra Barking'de geçen Cumartesi gecesi bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Hasan Özcan'ın babası Abdullah Özcan, "Bu şiddet sona ersin" çağrısı yaptı. Abdullah Özcan'ın üç çocuğunun en...

Celal Sönmez / Londra, 9 Şubat () - Londra Barking'de geçen Cumartesi gecesi bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Hasan Özcan'ın babası Abdullah Özcan, "Bu şiddet sona ersin" çağrısı yaptı.

Abdullah Özcan'ın üç çocuğunun en büyüğü olan Hasan Özcan, geçen Cumartesi gecesi Barking'de birkaç kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybından yaşamını yitirmişti. Londra Kent Üniversitesi Kriminoloji Bölümü öğrencisi Hasan Özcan'ın babası ve diğer yakınları bugün Barking'de Muhafazakar Parti bölge Milletvekili Margaret Hodge, Barking Belediye Başkanı Darren Rodwell ve diğer kamu yetkilileri ile görüştü.

Abbey Road’da saldırıya uğrayan Özcan’ın babası “Hepimiz kardeş gibi olmalıyız, siyah, beyaz, Asyalı, Türk. Kimsenin benim durumumda olmasını istemiyorum. Kimsenin çocuğuna zarar gelsin istemiyorum” dedi. Barking'de fish and chips restoranı işleten Baba Özcan, yetkilileri ise ailenin durumunun nasıl olduğunu öğrenmek üzere herhangi bir iletişime geçmemeleri sebebiyle eleştirdi.

Bu haftanın başlarında ise 19 yaşında bir adam aynı bölgede boynundan vurulmuş, 17 yaşında bir genç içe bir ay önce defalarca bıçaklanmıştı.

Bölge sakinleri yetkililere yerleşim bölgesinin yeterince ışıklandırılmadığı ve gençlerin vakit geçirebileceği sosyal faaliyetlerin de yetersiz olduğu konusunda şikayetlerini iletti. (Fotoğraflı)

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