(Görüntülü Haber) Londra Belediye Başkanı Türkiye'nin yeni yılını kutladı

Aynur Tattersall / Londra, 1 Ocak () - Londra Belediye Başkanı Sadig Khan, Doğan Haber Ajansı aracılığıyla Türkiye’ye yeni yıl mesajı verdi. İngiltere’nin Başkenti Londra’da yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Muhteşem havai fişek gösterilerini yüzbinlerce kişi izledi. Londra’nın Belediye Başkanı Sadig Khan aracılığıyla Türkiye'nin yeni yılını kutladı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yılbaşı kutlamaları, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yüzbinlerce kişi dondurucu havaya rağmen ünlü Thames Nehri kenarında "Big Ben", "London Eye" ve parlamentonun bulunuduğu bölgede toplanarak havai fişek gösterisini izledi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Londra Belediyesi Başkanı Khan, Doğan Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda;“Türkiye ve Müslüman dünyasının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın iyi bir yıl olmasını diliyorum” dedi. Londra’nın ilk müslüman belediye başkanı olan Khan, gösterileri basın mensuplarıyla birlikte ünlü Jubile köprüsü üzerinden seyretti. Thames nehri boyunca yerleştirilen dev kolonlardan canlı müzik yayını yapıldı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise herkes geri saymaya başladı. Big Ben'in gongunun ardından muhteşem havai fişeği gösterisi başladı. Tema cinsiyet eşitliği oldu Bu yıl Yeni Yıl kutlamalarının teması ise “cinsiyet eşitliği" oldu. Londra Belediyesi dünyanın dört bir yanından gelen kutlamalara katılanlara yeni yıl kararları alırken “cinsiyet eşitliğini” seçmelerini istedi. Havai fişek gösterisi büyüledi Londra’daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek gösterisi 11 dakika sürdü. Dünyanın dört bir yanından gelen ve milyonlarca kişi tarafından izlenen muhteşem havai fişek gösterisinde 12 bin havai fişeğin kullanıldığı belirtildi. İngiliz Parlamentosu'nun saat kulesi Big Ben'in çanları, saat 24.00’ı gösterdiğinde yeni yıla girilmesiyle 12 kez çalındı. İngiltere, 2018’e geniş güvenlik önlemleri altında girdi. Londra’daki biletle ücretli olarak izlenen geleneksel havai fişek gösterileri için gece boyunca binlerce polis görev yaptı. Başkent Londra’nın merkezi, yeni yıl kutlamaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Kutlama alanına çıkan yollar öğle saatlerinden itibaren kapatılırken, Başkent Londra’da sabahın erken saatlerine kadar toplu taşıma ücretsiz yapıldı. (Fotoğraflı)