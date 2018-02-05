(Görüntülü Haber) Locals used drone to have mobile signal in the remote city of Hakkari
05 Şubat 2018 Pazartesi 22:55
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