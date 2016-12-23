(Görüntülü Haber) Libya uçağı kaçırıldı
Afrikiye Havayollarına ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla hava korsanları tarafından Malta’ya indirildi. Uçağın içindeki iki hava korsanının uçağı patlatmakla tehdit ettiği iddia ediliyor. Malta Başbakanı Joseph Muscat ise...
23 Aralık 2016 Cuma 15:28
Afrikiye Havayollarına ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla hava korsanları tarafından Malta’ya indirildi. Uçağın içindeki iki hava korsanının uçağı patlatmakla tehdit ettiği iddia ediliyor. Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.
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