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(Görüntülü Haber) Libya uçağı kaçırıldı (2)

Afrikiye Havayollarının Libya’ya iç hat seferi gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı 111’i yolcu, toplam 118 kişi ile birlikte kaçırıldı. Uçağın Sebha kentinden Trablus'a gittiği öğrenildi. Hava korsanları, Malta Luqa Havaalanı'na...

Afrikiye Havayollarının Libya’ya iç hat seferi gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı 111’i yolcu, toplam 118 kişi ile birlikte kaçırıldı. Uçağın Sebha kentinden Trablus'a gittiği öğrenildi. Hava korsanları, Malta Luqa Havaalanı'na iniş yapan uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor. Malta Basını uçağın içinde iki hava korsanının bulunduğunu duyurdu. Malta Başbakanı Josept Muscat twitterdan yayınladığı mesajda uçağın 111 yolcu taşıdığını, yolculardan 82’sinin erkek, 28’inin kadın olduğunu, uçakta bir de bebek bulunduğunu açıkladı. Malta Başbakanı olaya ilişkin acil kriz masası oluştururken sosyal medyadan “Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" açıklamasını yaptı. Uçağı kaçıran 2 hava korsanının Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını istedikleri iddia edilirken, Malta basını da korsanların Kaddafi yanlısı El Fetih el Gadida adlı örgüte mensup olduklarını duyurdu. Havalimanının etrafında geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de bölgede her türlü riske karşı hazır bekletiliyor.

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