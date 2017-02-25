(Görüntülü Haber)Levent Gök: 'İç savaş çıkar' diyen Mahmut Koç hakkında AKP yönetimi gereğini yapmalıdır

İhsan EKİCİ/VİYANA,24 ŞUBAT() - ANAYASA değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak olan Referandum öncesi çalışmalara başlayan CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Millet Vekili Levent Gök Avusturya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Gök, geçtiğimiz günlerde "Referandumdan kötü bir sonuç çıkarsa Allah korusun iç savaş çıkar" diyen AKP Avusturya teşkilatında görevli Mahmut Koç hakkında "İktidar partisi, eğer bu kişi kendilerinin resmi üyesi ise derhal gereğini yapmalıdır. Kulağından tutup atmalıdır" Açıklamasında bulundu. "İKTİDAR PARTİSİNİN SÖYLEMİ BUMERANG GİBİ KENDİLERİNİ VURMUŞTUR" Gök beraberindeki CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Avrupa Barolar Birliği Konseyi Temsilcisi Avukat Ali Yılmaz, CHP Avusturya Birliği yöneticileri Filiz Kaynak ve Nevzat Başaran'dan oluşan heyet ile Avusturya parlamentosu SPÖ grup başkan vekili Josep Cap'ı ziyaret etti. Viyana Başkonsolosluğu ve diğer Türk derneklerini de ziyaret eden heyet CHP Avusturya Birliği lokalinde vatandaşlarla buluştu. Toplantı öncesi basın mensuplarına konuşan Levent Gök, "Ülkemiz önemli bir referandum sürecine doğru giderken Viyana'daki partili arkadaşlarımızla toplantılar yapıyoruz. İktidar partisinin referandum ile ilgili geliştirdiği dil bir bumerang gibi kendisini vurmaya başlamıştır" dedi. "TÜRKİYE'Yİ KARPUZ GİBİ İKİYE BÖLDÜLER" "Anayasa değişikliği teklifi tartışılmadan önce “Biz bu teklifimizi halkımıza götüreceğiz diyen iktidar partisi referanduma giden yolda kendisinin başarıya ulaşamayacağını gördüğü andan itibaren hayır diyen tüm yurttaşlarımızı ki Türkiye'nin yarısını aşkın yüzde ellisinden fazla bir orandır. Terörle yan yana götürmek suretiyle büyük bir gaflet ve delalet içerisinde olmuştur." diyen Gök, bir ülkeyi yöneten iktidar partisinin ve cumhurbaşkanının toplumu bütünleştirmesi, kutuplaştırmaktan ayrıştırması herkesi yan yana getirmesi gerektiğini belirterek, "Birden bire Türkiye'yi karpuz gibi İkiye bölerek 'hayır' diyenlere başka bir operasyon yapması ve bu dili de AKP yöneticilerinin ve sözcülerinin diline yerleşmesi tesadüfi değildir. Ülkemizin geldiği manzara budur. Ülkemiz AKP iktidarı döneminde kutuplaşan ayrışan bir toplum haline gelmiştir. Bu gerçek iktidar partisinin sözcülerinin diline varacak kadar vahamet arz etmiştir" şeklinde konuştu. "İÇ SAVAŞ ÇIKAR SÖYLEMİ TAM BİR DENSİZLİKTİR" Gök, geçtiğimiz hafta partililere yaptığı bir konuşmasında, 'Eğer bu seçimde kötü bir sonuç alırsak Allah vermesin iç savaş çıkar' diyen AKP Avusturya teşkilatı yöneticilerinden Mahmut Koç hakkında da şunları söyledi: "Burada Avusturya'da yine bir parti temsilcisisin eğer bekledikleri sonuç çıkmazsa kötü şeyler olur. İç savaş çıkar söylemi tam bir densizliktir. Bu Türkiye'yi tanımamaktır. Türkiye'de yaşayan Milyonlarca vatandaşın iradesine saygı göstermemektir. Türkiye'de yaşayan insanlarımızın değerlerine ihanet etmektir. İktidar partisi, eğer bu kişi kendilerinin resmi üyesi ise derhal gereğini yapmalıdır. Kulağından tutup atmalıdır. Eğer atmazlarsa iktidar partisi için de bir başka sıkıntı ortaya çıkar. Bu sözü sahipleniyor mu? Sahiplenmiyor mu? AKP genel merkezine sormak istiyorum. Böyle sözleri söyleyen kişileri nasıl yönetici yapıyorsunuz. Bu haddini bilmezlere, densizlere nasıl yetki veriyorsunuz? Yani bir yandan meşru ortamda demokrasi diyeceksiniz. Referandum diyeceksiniz. Evet diyenler meşru olacak. Hayır diyenler terörist muamelesi görecek. Evet çıkarsa meşru olacak. Hayır çıkarsa da iç savaş çıkacakmış. Böyle bir densizliği kabul etmemiz mümkün değildir. Bunları yapanlar memlekete ihanet içerisindedir. Bunun gereği derhal yapılmalıdır. Bu konuda böyle bir tablo içerisinde bence Avusturya'nın yetkili makamları da harekete geçmelidir. Avusturya demokrasinin kökleştiği bir ülkedir. Böyle bir ülkede, böyle bir sözün söylenmesi suç olmalıdır. Arkadaşlarımız da bunun gereğini yapmalıdır. Bu kişi varsa yöneticilikten derhal alınmalı ve hakkında soruşturma açılmalıdır. Türkiye böyle densizleri aşacak güçtedir. Biz az önce Yozgat-Akdağmadenliler Derneği'nde Yozgatlı hemşerilerimizle buluştuk. Çoğu AKP üyesiydi. Her birinin görüşü bizim için saygındır. Evet diyenlerin tümünün başımızın üstünde yeri vardır." Levent Gök ve beraberindekilerin Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sonra Salzburg ve Linz şehirlerinde çalışmalara devam edecekleri bildirildi.