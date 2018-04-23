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(Görüntülü Haber) Kuzey Bavyera’da 23 Nisan coşkusu

Taner Tüzün / Nürnberg, 23 Nisan () - Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından, Fürth Stadthalle’de düzenlenen 23 Nisan kutlamasına iki bin kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ile Eğitim Ataşeliğinin himayesinde...

Taner Tüzün / Nürnberg, 23 Nisan () - Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından, Fürth Stadthalle’de düzenlenen 23 Nisan kutlamasına iki bin kişi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ile Eğitim Ataşeliğinin himayesinde gerçekleşen, Nürnberg, Fürth, Erlangen ve Forchheim’daki Türk sivil kuruluşlarının desteğini alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iki bin kişilik Fürth  Stadthalle’ de kutlandı. Alev Yıldız ile Hatip Can’ın sunuculuğundaki etkinlik, saygı duruşu ve milli marşların okunması ile başladı.

Başkonsolos Yavuz Kül, Fürth Gençlik Dairesi Başkanı Hermann Schnitzer,Bavyera Milletvekilleri Arif Taşdelen ile  Horst Arnold birer konuşma yaparak, kutlama mesajları verdiler. Ekinlik çok sayıda Rus ve Alman tarafından da izlendi.

Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği Anadolu Çocuk Grubu, Rusya’daki Alman Yurttaşlar Kelebek Dans Grubu, Türkçe Dersi Öğrenci Grubu, Fürth Müzik Okulu Afrika Trompet Grubu, Özer Güleç tekvando okulu, Türkçe Dersi ,Erlangen ve Forchheim Öğrenci grupları birbirinden güzel gösterilere imza attılar.

23  Nisan konulu Resim ve Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllerini alırken, yapılan çekilişte, THY  ortaya koyduğu uçak bileti talihlisini buldu. Tüm gösterilerde, heyecan ve coşku bütün salonu kaplarken, Stadthalle dışında Atatürk'lü flama, Türk ve Alman bayrakları birlikte dalgalandı

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