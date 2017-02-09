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(Görüntülü Haber) Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Kudüs, 9 Şubat () - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani'nin Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı'da karşıladığı...

Kudüs, 9 Şubat () - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani'nin Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı'da karşıladığı Avcı, yetkililerden Harem-i Şerif hakkında bilgi aldı. Aksa avlusundaki Kıble Mescid-i, Kubbetüs Sahra ve diğer mekanları gezen Avcı, Mescid-i Aksa'da namaz da kıldı. Bakan Avcı, Mescid-i Aksa'nın İslam'ın ilk kıblesi olduğunu ve Müslümanlar için büyük ehemmiyeti bulunduğunu söyledi. Avcı, "Burayla ilgili UNESCO’nun gerek yürütme kurulu olarak gerek Dünya Miras Komitesi olarak aldığı kararlar ortadadır. En son geçen yıl UNESCO Yürütme Kurulunun aldığı kararda da belirtildiği gibi Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür. Bütünlüğünü ve kutsiyetini zedeleyecek hiçbir çalışmaya izin verilmemesi gerekir. UNESCO’nun bu konuda sadece geçen yıl aldığı karar değil daha önce aldığı kararları da hep bu yöndedir. Dolayısıyla burası aynı zamanda dünya miras hazinesidir. Ona göre korunup kollanmalıdır." diye konuştu.

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