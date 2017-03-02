(Görüntülü Haber) Kosovalı Türk yöneticiden, haksız hapis cezasına dava

Enis Tabak Mamuşa, 2 Mart, () - Kosovalı Türk devlet memuru, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden aldığı belgede sahtecilik yapan bir şahıs yüzünden haksız yere verilen 1 ay hapis cezasının ardından, devlete tazminat davası açtı. Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa Belediyesi'nde Tapu ve Kadastro Müdürü olarak çalışmaya başlayan Yalçın Mazrek, bir vatandaşın evrakta sahtecilik suçundan yargılandığı davadan beraat etmesinin ardından, devlete 25 bin Euro değerinde tazminat davası açtı. 'ya konuşan Mazrek, Kasım ayında bir vatandaşın Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden aldığı evrakta, kanunsuz şekilde isim değişikliği yaptığını açıkladı. Müdürlüğün olaydan haberdar edilmesinin ardından, Mazrek gerekli yetkilileri uyardığı halde, polis tarafından gözaltına alınarak 24 saat tutuklu kaldıktan sonra, 1 ay ev hapsine mahküm edilmişti. 1 ay ev hapsinde kaldıktan sonra yargılandığı davadan ilk mahkemede beraat edildiğini söyleyen Mazrek, daha önce verilen yurt dışı yasağının da kalktığını ve 1 aylık kesilen maaşını geri alma hakkını kazandığını resmi evraklarla açıkladı. Görevinin başına dönen Mazrek, 1 aylık ev hapsi ile itibarının yıpranması ve psikolojik olarak etkilendiğinden dolayı devlete 25 bin Euro tutarında dava açtığını söyledi. Mazrek, bu davayı da kazanacağından emin olduğunu söyledi.