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(Görüntülü Haber) Kosovalı Türk çocukların yılbaşı programı büyük ilgi gördü

Enis Tabak/Prizren, 30 Aralık, () - Kosova'da Türk dilini ve Türk kültürünü yaşatmak maksadıyla uzun yılardır faal olan Balkan Türk Müziği Derneği, 2016 yılına elveda konseri düzenledi. Prizren'de faal olan Balkan Türk Müziği...

Enis Tabak/Prizren, 30 Aralık, () - Kosova'da Türk dilini ve Türk kültürünü yaşatmak maksadıyla uzun yılardır faal olan Balkan Türk Müziği Derneği, 2016 yılına elveda konseri düzenledi. Prizren'de faal olan Balkan Türk Müziği Derneği'nin düzenlediği konser büyük ilgi gördü. Balkan Türk Müziği Derneği tarafından yetiştirilen çocukların gösterisi, davetliler tarafından alkış aldı. Çocukların koro gösterisiyle başlayan gecede, hem saz heyetinin hem de koro da çocukların sahne alması büyük alkış aldı. Koro gösteri ardından ilahiler söylendi. Ardından 4 yaşındaki Peri isimli kızçocuğunun bale gösterisi büyük alkış aldı. Gece de sema gösterisi de yer aldı. Balkan Türk Müziği Derneği Başkanı Aluş Nuş, Kosova'da Türk dilinin ve kültürünü çocuklara aşılamak istediklerini ve Türk kültürünü bu çocukların ilerleteceğini söyledi. Solo konserle tamamlanan gece yaklaşık 2 saat sürdü.

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