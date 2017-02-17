(Görüntülü Haber) Kosovalı şehit aileleri bağımsızlık gününde şehitliğe akın etti

Sırbistan'dan tek taraflı olarak 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova'da, bugün bağımsızlığın 9'uncu yılı törenlerle kutlanıyor. Kosova’nın bağımsızlığının kazanılmasında canlarını vatanları uğruna feda eden Kosovalı şehitleri, aileleri mezarları başında andı. 9'uncu bağımsızlık yıldönümünde şehit aileleri, şehit düşen yakınlarını anmak için Prizren'deki şehitliğe akın ettiler. Prizren Belediyesi Başkanı Ramadan Muya yanı sıra FSK subayları ilke Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazar, şehitlere çiçek bırakarak ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundular. Şehitlikte şehit ailesinin yakının okuduğu şiir herkesi duygulandırdı. Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yılı nedeniyle bugün Prizren'de değişik törenler düzenlenecek. 'ya konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi, “KDTP Prizren Şubesi Başkanı Sencar Karamuço, Kosova bugün bağımsızlığı kutluyorsa bu şehitlerin sayesinde ve verdikleri mücadele sayesinde kutlamaktadır” dedi. Türkiye Mezunları Derneği Başkanı - TÜMED Cengiz Çesko da şehit düşenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diledi.