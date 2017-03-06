(Görüntülü Haber) Kosovalı kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde ralli yaptı
Kosovalı kadınlar direksiyon başına geçerek ralli şovu yaptı. Kosova'nın güney bölgesi Prizren'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen araba yarışı turnuvasına yoğun ilgi vardı. Prizren'in tarihi Şadırvan merkezinde düzenlenen yarışmaya 15...
06 Mart 2017 Pazartesi 19:17
Kosovalı kadınlar direksiyon başına geçerek ralli şovu yaptı. Kosova'nın güney bölgesi Prizren'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen araba yarışı turnuvasına yoğun ilgi vardı. Prizren'in tarihi Şadırvan merkezinde düzenlenen yarışmaya 15 kadın sürücü katıldı. Kosovalı ev kadınlarının katıldığı yarışmayı izlemek için yüzlerce Kosovalı Şadırvan'a akın etti. Kadın sürücülerin gösterileri büyük beğeni toplarken, dereceye giren kadın sürücülere plaketler verildi. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle düzenlenen ralli şova ilgi beklenenden yoğundu.
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