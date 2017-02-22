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(Görüntülü Haber) Kosovalı gençlerden Osmanlıca kursuna büyük ilgi

Enis Tabak Prizren, 22 Şubat, () - Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Kosova'da faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, dil kurslarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından...

Enis Tabak Prizren, 22 Şubat, () - Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Kosova'da faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, dil kurslarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından Üsküp Hayrat Vakfı işbirliğinde düzenlenen Osmanlı Türkçesi (Eski Türkçe) Kursu'na, Kosovalı gençler yoğun ilgi gösteriyor. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Türkçesi Kursu 2. dönem sertifika törenine, mezun olan öğrenciler ile kursa yeni başlayacak olan Kosovalı öğrenciler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Okutmanı Yeliz Çakıroğlu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri olarak Kosova'da bu tür kurslar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Kurs hocası Mehmet Çakmak da, 2. dönem mezunlarını verdiklerini ve yeni kursa başlayan çok sayıda öğrencinin olduğunu ifade etti. Sertifika programına gelen kursiyerler Osmanlı Türkçesi kurslarına katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Konuşmaların ardından, kursu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

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