(Görüntülü Haber) Kosova Yunus Emre Merkezi, engellilere 'Okumak Engel Dinlemez' projesi başlattı

Enis Tabak/Prizren, () - Kosova'da faal olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin engelli gençlere yönelik başlattığı 'Okumak Engel Dinlemez' projesi düzenlenen törenle başladı. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Prizren Belediyesi, Cerebralis Prizren ve Handikos Prizren Derneklerinin ortaklaşa işbiliğinde düzenlen proje kapsamında, engelli gençlere okuma aşılanacak. 'Okumak Engel Dinlemez' adı altında düzenlenen proje kapsamında engelli gençlere her hafta kitap okunacak. Bu tür bir projenin başlatılmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Türkan Başa, detseklerinden dolayı Yunus Emre Türk Kültür Merkezi temsilcilerine teşekkür etti. Projenin yılsonuna kadar süreceği belirtildi. 'ya konuşan Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, hepimizin birer engelli adayı olduğunu ve engelli vatandaşların hayatını zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı görev edinmemiz gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit de, 'Okumak Engel Dinlemez' Kulübünün Prizren Yunus Emre Enstitüsünün engellilere yönelik ilk faaliyeti olmadığını ifade ederken bu tür faaliyetlere katılmaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. - Kendisi de bir engelli olan Cerebralis Prizren Derneği Başkanı Türkan Başa, desteklerinden dolayı Yunus Emre Türk Kültür Merkezi temsilcilerine teşekkür etti.