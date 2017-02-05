Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat() - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan duvarın bugün yıkılması bekleniyor. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen duvar, Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olmuştu. Duvarın örülmesi ardından Kosova hükümeti büyük tepki göstermiş, Avrupa Birliği'nden olaya el atması çağrısında bulunmuştu. Mitroviça'nın kuzeyindeki duvarın yıkılması için Brüksel'de önceki gün Sırbistan ile Kosovalı siyasiler bir araya gelmiş ve varılan anlaşma sonucu duvarın yıkımına karar verilmişti. Yaklaşık 2 ay önce inşa edilen duvarın bugün Mitroviça Belediyesi tarafından yıkılması bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan duvarın bugün yıkılması bekleniyor
Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat() - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan duvarın bugün yıkılması bekleniyor. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar...
05 Şubat 2017 Pazar 12:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.