(Görüntülü Haber) Kosova Demokratik Türk Partisi: Erdoğan ile, Türkiye ve Kosova ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alınacak

Enis Tabak / Kosova, 22 Aralık, () - Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 29 Aralık tarihinde Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı resmi görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularının ele alınacağını söyledi. 'ya konuşan Yağcılar, 2016 yılının Kosova Türk toplumu açısından çok önemli bir yıl olduğunu söyledi. "2016 yılı Kosova Türk toplumu için her açıdan verimli bir yıldı" Kosova Demokratik Türk Partisi'nin - KDTP, 15 yıldır olduğu gibi 2016 yılında da başarılı bir grafik sergilediğini söyleyen KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 2001 senesinden itibaren KDTP'nin Kosova Parlamentosu'nda Kosovalı Türkleri en iyi bir biçimde temsil ettiğini söyledi. İster iktidar ortaklığı düzeyinde, isterse de yerel yönetimde KDTP'nin bakan, bakan yardımcılığı, milletvekilliği ve müdürlük gibi görevler üstlendiğini belirten Yağcılar, Kosova genelindeki şubelerle Türk soydaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi. KDTP Yönetimi olarak ağırlıklı bir biçimde eğitime önem verdiklerinin altını çizen Yağcılar, "Türk eğitiminin Kosova eğitim sisteminde kalıcılığı sağlanmıştır' dedi. Başta Türkçe ders kitapları olmak üzere kadro konusunda da büyük ilerlemeler sağladıklarını söyleyen Yağcılar, eğitimcilerin ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim almaları konusunda büyük başarılar elde ettiklerini belirtti. Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler konusunda da YÖK'le yaptıkları girişimlerden söz eden Yağcılar, sağlık ve kültür alanında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Mitroviça Belediyesi'nde gerçekleştirmiş oldukları Türk Kültür Merkezi'nin benzerlerinin önümüzdeki yıl başta Prizren olmak üzere Priştine ve Kosova'nın diğer yerlerinde açılmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yağcılar, yatırılar ve istihdam konusunda da ciddi girişmlerde bulunduklarını anlattı. Türk dili ve Türkçe'nin kullanımında sıkıntılar olsa bile, konunun üzerinde devamlı durduklarını ifade eden Yağcılar, Türkçe'nin kullanımasıyla ilgili de çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi, 15 Temmuz tarihinde Türkiye'de gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili de KDTP'nin kınama mitingleri ve konferanslar düzenlediklerini söyledi. "Türkiye'ye bir Türk asıllı Büyükelçi'nin atanması çok önemli" Yağcılar, şöyle devam etti: "Bir Büyükelçi'nin Türk toplumundan, özellikle KDTP'den atanması parti açısından da çok önemli. Biliyoruz ki 2001 senesinden bu yana KDTP olarak, Kosova'da çok önemli görevler üstlendik. Büyükelçilik ataması Türk toplumu ve KDTP'nin başarısı için çok önemlidir diyen Yağcılar, 'Bunun çalışmaları yapılmaktadır, bazı olasılıklar vardır ama biz parti olarak, genel başkan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun kesin kararı önümüzdeki dönem gerçekleşme ihtimali vardır. İsim konusunda da elbetteki bu en üst düzey Kosova Cumhuriyeti yetkilileriyle ve parti teşkilatından yapılan istişarelerden sonra da daha da kesinleşebilir. Bu ihtimal de ben sanıyorum ki hem toplumumuz için hem de partimiz için önemli bir şeydir. Partimizin çeşitli alanlarda temsilcilerinin yer alması çok önemli." "Erdoğan'la yapılacak olan görüşmeye ben de Taçi'ye eşlik edeceğim" "29 Aralık tarihinde Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete bende eşlik edeceğim" diyen Yağcılar, "Erdoğan'la yapılacak olan ikili görüşmelerde konu, Türkiye ile Kosova'nın arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olacak. Ve diğer alanlarda çeşitli fırsatların yaratılması için bir toplantı olarak görüyorum. Bizim her zaman parti temsilcileri olarak ifade ettiğimiz gibi Kosova Türk toplumunun yeri ve gücü olması, devamında vatanımız Kosova'nın kalkınması ve gelişmesi bizlerin misyonudur" şeklinde konuştu.