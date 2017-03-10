(Görüntülü Haber) Kosova Demokratik Türk Partisi, '4 Kadın 4 Profil' panel düzenledi

Enis TABAK, KOSOVA, 10 Mart () - Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla '4 Kadın 4 Profil' konulu panel düzenledi. Panele çok sayıda daveytli katıldı. Panel hayatın kaybeden kadınlara saygı duruşu ile başladı. Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen '4 Kadın 4 Profil' konulu panele çok sayıda davetli katıldı. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, kadınlar yanı sıra KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit katıldı. Panelde konuşan KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fidan Brina jılta, kadının toplumdaki yerinden ve öneminden bahsetti. KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, kadınların Kosova'daki kamu alanındaki yerinden bahsetti. Konuşmaların ardından '4 Kadın 4 Profil' adı altında 4 başarılı kadınla yapılan kısa filmler davetlilerin beğenisine sunuldu. Panel yaklaşık 2 saat sürdü.