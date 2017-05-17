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(Görüntülü Haber) Kosova Demokratik Türk Partisi, 11 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Enis Tabak / Prizren, 17 Mayıs () - Kosova Meclisi'nin güven oylaması sonucu hükümetin 34 hayıra karşı 78 evet oyuyla düşmesi ardından, Kosova'daki siyasi partiler 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi seçmenlerini...

Enis Tabak / Prizren, 17 Mayıs () - Kosova Meclisi'nin güven oylaması sonucu hükümetin 34 hayıra karşı 78 evet oyuyla düşmesi ardından, Kosova'daki siyasi partiler 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi seçmenlerini ve adaylarını belirlemeye devam ediyor. Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi, Kosova Meclisi'nde 2 milletvekiliyle Kosovalı Türk toplumunu temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP), 31 Mayıs tarihinde başlaması planlanan 10 günlük seçim kampanyası öncesi seçmenini bilgilendirme ve aday listesini belirlemeye devam ediyor. Seçim öncesi 'ya konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi parti olarak seçimler için hazırlıkların başladığını söyledi. Yağcılar KDTP'den aday olmak isteyen adaylara da seslenerek, parti merkezine gelip aday başvuru formlarını doldurmalarını gerektiğini söyledi. Yağcılar, 11 Haziran tarihindeki erken genel seçimler de KDTP'nin seçimden başarıyla çıkacağını söyledi.

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