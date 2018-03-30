(Görüntülü Haber) Kosova'da tutuklanan FETÖ'cülerin yakalanma anları

Enis Tabak / Priştine, 30 Mart () - Kosova polisi tarafından dün yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kosova basınında yer alan haberde Yusuf Karabina'nın ailesiyle birlikte işyerine giderken Kosova polisi tarafından yolda çevriliyor. Görüntülerde uzun bir konuşmanın ardından Yusuf Karabine polis tarafından zorla dışarı çıkarılmak istiyor ve bu arada itişme başlıyor. Eşi Yasemin Karabina ise yol ortasına atlayarak geçen sivil araçlardan yardım istediği gözüküyor. Dünkü gözaltılarla ilgili haberdar edilmediğini açıklayan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde görevden alınmaların gerçekleşeceğini doğruladı. FETÖ'cü altı Türk vatandaşına düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınması ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye götürülmesinin ardından bazı yetkililerin görevinden alınacağını medyaya teyit eden Başbakan Haradinay, "Bugün görevden alınmalar olacak mı?" sorusuna "Evet" yanıtı verdi. Kosova basınında yer alan iddialara göre, Kosova içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’nin görevlerinden alınmaları bekleniyor.