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(Görüntülü Haber) Kosova'da eğitimciler düşük maaş sebebiyle greve gitti

Enis Tabak / Prizren, 20 Şubat () - Kosova'da maaşların düşük olması nedeniyle, Kosovalı eğitimciler greve gitti. Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından geçen hafta itibariyle Kosova genelinde alınan grev kararı dün Kosova'da...

Enis Tabak / Prizren, 20 Şubat () - Kosova'da maaşların düşük olması nedeniyle, Kosovalı eğitimciler greve gitti. Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından geçen hafta itibariyle Kosova genelinde alınan grev kararı dün Kosova'da resmi tatil olması nedeniyle bugünden başlayan ve yüksek öğretimin dahil olduğu grevin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Kosova genelinde Türkçe öğrenci sayısının en yüksek olduğu Çiryazi Kardeşleri İlköğretim Okulu Türk Müdür Yardımcısı Erol Kala, 'ya yaptığı açıklamada kararın tüm Kosova genelinde olduğu gibi bu okulda da devam ettiğini vurguladı. Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüm eğitim sisteminde iki derslik grevin ardından, Kosova Hükümeti’nin Kosova’daki eğitim çalışanlarına yönelik talepleri konusunda yeterli çaba göstermediğini gördük. Kosova Eğitim Sendikaları Birliği, talepler yerine getirilmediği takdirde yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda eylemlerini sürdürecektir" denildi. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın geçtiğimiz günlerde bakanların maaşına yaptığı zam Kosova genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

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