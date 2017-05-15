(Görüntülü Haber) KOSGEB'de Kosovalı genç girişimcilere eğitim programı

Enis Tabak / Prizren, 15 Mayıs () - Kosova Businnes Forum ile Türkiye'nin KOSGEB kuruluşları arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan mutabakat zaptı sonrası, her iki kuruluş ortaklaşa olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Prizren'deki Business Forum binasında Kosova Businnes Forum ile Türkiye'nin KOSGEB kuruluşları arasında genç girişimcilere yönelik düzenlenen 'Proje yazı yazma ve yönetme eğitim semineri'ne üniversite öğrencileri ile değişik şirket çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Törende bir konuşma yapan Busineas Forum İcra Kurulu Başkanı Levent Buş, Kosova Businnes Forum'un kıs bir zaman içerisinde büyük başarılara imza attıklarını söyledi. KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürü Selim Serkan da KOSGEB olarak, Kosova Businnes Forum aracılığıyla Kosova'da değişik faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi. Türkiye’den gelen uzman hocalar tarafından düzenlenen seminerde, genç girişmci adayları 'Proje yazı yazma ve yönetme eğitim hakkında profesyonel eğitim aldılar. Eğitim seminerine katılan öğrenciler, aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını söylediler. Eğitim seminerini tamamlayan genç girişimcilere eğitim sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.