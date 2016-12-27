(Görüntülü Haber) Kore Havayolları'ndan mürettebata "şok tabancası" izni

Kore Havayolları uçuş esnasında taşkınlık yapan yolcular için, mürettebatın şok tabancası taşımasına izin verdi. Amerikalı ünlü Pop efsanesi Richard Marks attığı twitten taşkınlık yapan yolculara karşı Kore Havayollarının "hazırlıksız" ve "ekipmansız" olduğunu ileri sürmüştü. Marks attığı tweette, "Bütün kadın kabin görevlileri taşkınlık yapan bir saykonun sakinleştirilmesi konusunda hem cahil hem de eğitimsiz. Kore Havayolları yolcularının uçuş güvenliğini düşünüyorsa acil önlem almalı" yazmıştı. Önlem olarak ise Kore Havayollarınca kabin görevlilerine "şok tabancası" taşıma izni verildi. Geçtiğimiz hafta Kore Havayollarıyla seyahat eden Marks'ın gözünün önünde alkollü bir yolcunun taşkınlık yapması sonucu, kabin görevlileri yolcuyu koltuğa bağlayarak ellerini kelepçelemişti. Uçak indikten sonra yolcu gözaltına alınırken, basına yansıyan dikkat çekici görüntüler konuyu tartışmaya açmıştı.