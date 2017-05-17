(Görüntülü Haber) Köln'deki DİTİB Merkez camisi tamamlanmak üzere

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin kubbe ve minarelerinin alemleri (hilalleri) takıldı. Zeminden 26 metre yüksekliğinde ve 28 metre çapındaki kubbenin üzerine takılan alem 20 kilogram ağırlığında ve 165 santimetre çapında. Ayrıca caminin 55 metre uzunluğunda, 2 metre 70 santimetre çapındaki iki minaresine de 20 kilo ağırlığında ve 1 metre çapında iki adet alem takıldı.





Ramazan ayına yetiştirilecek





DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, alemlerin, DİTİB Merkez Camisi ve Kültür Merkezi tamamlanma aşamasına geldiği için takıldığını dile getirdi. Aşıkoğlu, bin 200 kişi kapasiteli ibadethanenin Ramazan ayına yetiştirileceği müjdesini de verdi. Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu şunları söyledi: "Kültürümüzde inşa edilen eserin, örneğin bir evin çatısı tamamlandığında veya bina tamamlandığında bitişini belgelemek için bir bayrak asılır. Camilerimizde de inşaatın sona doğru geldiğini göstermek bağlamında kubbe ve minare üzerine konulan alemler bir semboldür. Büyük bir hızla camimizin iç tezyinatını hemen hemen tamamladık. Bugün sevinçliyiz. İnşallah Ramazan ile birlikte camimizde ibadete başlayacağız. Burası sadece cami değil, içerisinde çok değişik sosyal alanları barındıran bir mabed, bir kültür merkezidir. Köln şehrine renk katacak bir silüet olma özelliğini taşıyor. Camimizin resmi açılışını ise, hazırlıkları tamamladıktan sonra bir törenle yapmayı planlıyoruz.”