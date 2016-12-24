(Görüntülü Haber) Köln'de Türkiye kökenli milletvekili Halep için yardım koşusu düzenledi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Parlamentosu Milletvekili Serap Güler (CDU) Halep'teki savaş mağdurları için “Koş Köln-Halep İçin Bağış Koşusu” adında yardım koşusu düzenledi. Katılımın 10 Euro olduğu etkinliğe yapılan toplam bin Euro'luk bağış, Halep'teki yardım kuruluşlarına gönderilecek. Milletvekili Serap Güler'in Köln'de Kalk-Mülheimer Caddesi'ndeki irtibat bürosu önünden başlayan ve Ren Nehri kenarında devam eden koşu bir saat sürdü. “Halep'te olanlar hepimizi çok üzüyor” KRV Eyaleti Parlamentosu Milletvekili Serap Güler, yardım koşusu hakkında şunları söyledi: “Halep'te (Aleppo) olanlar hepimizi çok üzüyor; son günlerde hepimizi çok meşgul ediyor. Şavaşın yarın biteceğini ummak bugünlerde zor olduğu için burada yardımcı olmaya çalışalım dedim. Dolayısıyla bugün bir koşu düzenledik, Halep'teki insanlar için. Koşuya katılmak isteyenlerin 10 Euro vermesi gerekiyor. Bağış koşusundan gelen bütün miktarı Halep'te yardım yapan organizasyonlara göndermek istiyoruz ki, oradaki insanlara bizim de buradaki bir faaliyetimizle destek verme imkanımız olsun. Yardım koşusu CDU'nun Berlin'deki Genel Sekreteri Peter Tauber'in fikriydi. Kendisiyle görüşüp bu fikri Köln'de de gerçekleştirsek nasıl bulur diye sordum. 'Muhakkak, çok güzel bir fikir' dedi. Dolayısıyla onun fikrini biz bugün Köln'de gerçekleştiriyoruz. Koşuya katılmadan da bağış yapanlar var. Toplam bağış miktarı bin Euro.”