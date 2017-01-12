(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı sözcüsü: “Taraflar karşılıklı haritalarını sunup, BM’ye teslim edecek”

KKTC Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, bu akşam, liderlerin, Türk ve Rum harita uzmanlarıyla birlikte, karşılıklı haritalarını sunup ve BM’ye teslim etmelerinin söz konusu olacağını söyledi. Burcu “Başarı için illa ki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması ve bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır” dedi. Barış Burcu bu sabahki müzakerelerin ardından BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında verimli bir gün gerçekleştirdiklerini söyledi. Burcu, liderlerin sabah gerçekleştirdiği müzakerelerde, olası çözüm sonrasında Türk yurttaşlarının Kıbrıs coğrafyası üzerinde, Yunan yurttaşlarına yapılan muamelenin aynısının ve benzerinin yapılması hususunun tartışıldığını söyledi. Federal ve kurucu devlet yetkileri konusunun da ele alındığını kaydeden Burcu, federal yetkilerin hangileri olacağı konusunda bir çalışmaları olduğunu belirtti. Burcu, daha önce çalışmalarına başlanan ve gelecekte birleşik Kıbrıs’ın Anayasası’nın değiştirilmesi, yenilenmesi icap ederse, bu değişikliğin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağı konusunun tartışmasının devam ettiğini söyledi. “Tıkanıklıkları açma mekanizması üzerine çalışıldı” Olası çözümde en yüksek yargı organının Federal Yüksek Mahkeme olacağına işaret eden Burcu, bu mahkemede temsiliyetin eşit olacağından bazı kararlarda toplumsal ayrılıklar olabileceği ve karar alma kapasitesinin yitirilebileceği göz önünde bulundurularak tıkanıklıkları açma mekanizması üzerine çalışıldığını belirtti. Barış Burcu, bu sabah “Ekonomi ve AB konuları”nın da ele alındığını kaydetti. Barış Burcu, sırasıyla “Yargı”, “Mülkiyet” ve “Birleşik Kıbrıs’ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele yapılması”na dair düzenlemelere ilişkin uzmanlar seviyesindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Liderlerin, bugünkü görüşmelerin akşam seansında, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği için çok önemli olan “Federal Kıbrıs organlarında Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımının” nasıl elde edileceğine dair yapılan çalışmaları siyasi irade olarak şekillendirme hedefi bulunduğunu söyleyen Burcu, “Dün akşam ve bugün erken saatlerde müzakereciler bu konuda çalışma yaptı. Bugün akşamüzeri bu çalışmanın üzerinden geçilecek liderler seviyesinde. Liderler ayrıca ‘Birleşik Kıbrıs’ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele yapılması’na ilişkin teknik çalışmanın üzerinden geçecek” dedi. “Tamamlanmamış hususlar var” Liderlerin bugün ayrıca “Mülkiyet” konusunu görüşeceğini kaydeden Burcu, şöyle devam etti: “Mülkiyetle ilgili görüşmeler çok eskiden beri sürmektedir. Pek çok alanda pek çok ilerleme sağlanmıştır fakat belli başlı konularda henüz tamamlanmamış hususlar vardır. Netlik kazanması gereken hususlar vardır. Liderler bu akşamüzerine bunun üzerinde çalışmaya devam edecektir. Federal yargıdaki tıkanıklığın aşılmasına ilişkin çalışma grubunun ürettikleri de liderlerin önüne gelecektir.” Barış Burcu, liderlerin, Türk ve Rum harita uzmanlarıyla birlikte karşılıklı haritalarını sunup ve BM’ye teslim etmelerinin söz konusu olacağını söyledi. Burcu, şunları dile getirdi: “Daha önce biliyorsunuz toprak oranı konusunda bir uzlaşı vardı Mont Peleri’nde. Rum tarafının yüzde 28.2, Türk tarafının yüzde 29.2 oranında yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede haritalarını BM’ye sunmuş olacaklar ve BM harita uzmanı Rum ve Türk harita uzmanlarıyla varılan bu mutabakat çerçevesinde teknik çalışma yapacak ve koruma altına alacak.” Burcu, yarın yapılacak uluslararası Kıbrıs konferansının formatı hakkında da bilgi verdi. Şu ana kadar kesinleşmiş bir program bulunmadığını kaydeden Burcu, taslak programı aktardı. Barış Burcu, referandum tarihi belirlenmemesi olasılığına ilişkin soruya yanıtında, “Başarı için illa ki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması ve bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır” dedi.