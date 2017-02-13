(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafı adım atmayacaksa müzakerenin anlamı kalmaz

Ali Ruhluel, lefkoşa, 13 Şubat () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi’nin Enosis plebisitini anma kararıyla ilgili bugün Cumhuriyet Meclisi’nce alınan kararı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilci Elizabeth Spehar aracılığıyla BM’ye ilettiğini ve hayal kırıklıklarını ifade ettiğini açıkladı. Akıncı, Rum tarafınca, eğer bir adım atılmayacaksa, müzakerenin anlamı kalmayacağını söyledi. Rum gençlere Enosis anlayışının enjekte edilmesinin müzakere sürecine büyük bir darbe olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum meclisi kararını düzeltmezse perşembe günkü liderler görüşmesinin gündeminin sadece bu olacağını söyledi. Akıncı, bu konuda Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in perşembe günkü toplantıya kadar ne yapacağını görmeyi bekleyeceğini ve değerlendirmelerin her safhada yapılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerecilerin yarınki görüşmesinin ise büyük ihtimalle yapılmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabulünün ardından basına açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile öngörülen görüşmeye atıfta bulunan Akıncı, “Bu toplantıya giderim, ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz. Kendilerine size anlattıklarımı anlatırım. Bu konuda artık bir karar vermeleri gerektiğini yüz yüze söylerim. Gidip de orda başka türlü bir müzakerenin yapılmasının bir anlamı kalmaz eğer hiçbir adım atılmayacaksa...” dedi. KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınayarak, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Meclis Başkanı Sibel Siber toplantıda ilk olarak, Rum Meclisinde Enosis’le ilgili alınan karar üzerine, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin ve bağımsızların desteğiyle hazırlanan ortak deklarasyonu okudu. ortak deklarasyon Deklarasyon şöyle; “Kıbrıs’ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan “Enosis’in halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur. Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında Annan Çözüm Planı’na referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur. KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesinde de desteğini belirtmiştir. Çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisince alınan 1950 yılındaki ENOSİS plebisitinin okullarda anılması kararı 11 Şubat 2014 Belgesi’nde ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bilinmelidir ki bu karar, tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklerin güvensizliğini derinleştirmiş, BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri arttırmıştır. Telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek tarihi yanlış… Kıbrıs Sorununu çözme çabaları sürerken “Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz.”