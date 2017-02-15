(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Rum meclisinin kararı düzeltilmezse bundan sonraki müzakere süreci anlamsız hale getirilecektir”

Ali Ruhluel, Lefkoşa, 15 Şubat () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözüm sürecinde güveni erozyona uğratacak davranışlara değil, güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, “Rum meclisinin Enosis’le ilgili kararı iptal edilmelidir. Bu konuda Rum lider adım atmalıdır, çünkü bu kabul edilebilecek bir davranış değildir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kararın iptal edilmemesi durumunda bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Güven Yaratıcı Önlemlerden biri olarak cep telefonlarının adanın iki tarafında da kullanılabilmesi için aldıkları kararın Güney Kıbrıs’taki bir yasa yüzünden engellendiğini de hatırlatarak Güney Kıbrıs meclisini bu konuda çalışmaya, yasayı tadil etmeye çağırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bir kabulünde yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta ilhak biçiminde gelişen söylemlere en başta ben karşı çıkmaktayım bu toplumun lideri olarak, KKTC’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak. Benzeri bir tavrı Güneydeki seçilmiş bir liderden beklemek de hakkımızdır” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulan bir alanın da Kıbrıs konusu olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Maalesef son günlerde yaşananlar, çok ciddi sıkıntılar yaratmış durumdadır. 67 yıl sonra bir Enosis için vaktiyle yapılan, kilisenin öncülük ettiği bir imza toplama olayını okullarda kutlanacak, anılacak bir hadise haline getiren bir kararın Güney’deki Rum meclisinde onaylanmış olması, Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden oldu, toplu bir tepkiye neden oldu. Bu tepkimizde de yerden göğe kadar haklıyız diye düşünüyorum çünkü güven artırıcı önlemlere ihtiyacımız var, güveni erozyona uğratacak davranışlara ihtiyacımız yok. Kuzey Kıbrıs’ta ilhak biçiminde gelişen söylemlere en başta ben karşı çıkmaktayım bu toplumun lideri olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak... Benzeri bir tavrı Güneydeki seçilmiş bir liderden beklemek de hakkımızdır. Kaldı ki 67 yıl sonra böyle bir olayın okullarda anılmasına vesile olan davranışa kendi partisinin de destek olmuş olması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Evet, ELAM küçük bir parti olabilir ama büyük parçayı peşinden sürüklemiştir. Tıpkı İngiltere’de çok küçük bir partinin başlattığı bir AB’den ayrılma Brexit olayını meclisin çok büyük bir çoğunluğunun onaylama noktasına geldiği gibi. “Bu karar iptal edilmelidir. Bu konuda Rum lider adım atmalıdır” Biz bu konuyu hafife almadık, almak niyetinde değiliz çünkü konu hafife alınacak bir konu değil. Bu konu düzeltilmeli, bu karar iptal edilmelidir. Bu konuda Rum lider adım atmalıdır, çünkü bu kabul edilebilecek bir davranış değildir.” “Rum meclisi iki toplumun mobil iletişimini engelleyen yasayı tadil etsin” Cumhurbaşkanı Akıncı, göreve başladıktan 1 ay sonra, iki tarafta da cep telefonlarının kullanılabilir olması için aldıkları kararı anımsatarak, Güven Yaratıcı Önlemlerden biri olan bu konuda tüm teknik çalışmalar hazırlıklar yapılmasına rağmen Güney Kıbrıs’ta mevcut bir yasanın bunu engellediği söylenerek bunun gerçekleşemediğini anlattı. “İşte Güney’de meclis bunun için çalışmalıdır. Oturup da bu yasayı tadil edip iki toplumun mobil iletişimine yardımcı olunacağına böyle bir karar alınıyor; Meclis bu yönde irade ortaya koyuyor. Bu da tabii ki Kıbrıs Türk halkında çok büyük bir güvensizlik yaratılmasına neden oluyor. Bütün bunları söyleme ihtiyacını duydum çünkü bu konuyu hafife alma, önemsizleştirme girişimleri var. Bu doğru değil, bunun düzeltilmesi lazım çünkü aksi takdirde bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecektir."