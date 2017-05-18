(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis bir araya geldi

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 17 Mayıs () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün yeniden bir araya geldi. Liderler görüşmesi, ara Bölge’de müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı dönüşünde bu günkü görüşme hakkında basına bilgi verdi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü liderler görüşmesinde Cenevre zirvesinin haziran ayında önkoşulsuz toplanması ve sonuca götürecek paket yaklaşım önerisinde bulunduklarını ancak makul bir karşılık göremediklerini belirtti. Rum liderin toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “yapıcı önerilerde bulunduğunu” söylediğini kaydeden Akıncı, Anastasiadis’in öneri değil, önkoşul ortaya koyduğunu da söyledi. Rum liderin yapıcı olmayan bir yaklaşım sergilediğini belirten Akıncı, “Hiçbir Kıbrıslı Türk liderin böyle bir metodu kabul etme imkanı yoktur” dedi.



Müzakerelerin iki yıldan beri devam ettiğini anımsatan Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin “benzeri olmayan ilerleme” dediği bir noktaya gelindiğini, Kıbrıs Türk tarafının amacının bu noktaya gelmiş olan bir süreci başarıyla hedefe vardırmak olduğunu belirtti. Gelinen noktada Cenevre Konferansı’nın yeniden toplanabilmesi adına somut bir tarih olarak haziran ayını önerdiklerini söyleyen Akıncı, temmuz ayının potansiyel tehlikeler içerdiğini, dolayısıyla haziran ayını önerdiklerini belirtti. Akıncı, Rum tarafında seçim sürecinin başladığını, doğal takvimin işlediğini ve geçen zamanın değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Akıncı, “Eğer haziran ayı konusunda bugün bir mutabakat sağlanabilseydi, o zaman o güne kadarki dönemde buradaki toplantılarda Cenevre’ye hazırlık yapabilirdik. Ama böyle bir karar çıkmadı, böyle bir uzlaşma çıkmadı” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda izlenen yöntemle ilgili de öneride bulunduklarını açıkladı. Gelinen noktada tek tek konuları ele alarak onun etrafında dolanarak bir yere varmanın mümkün olmadığının ortaya çıktığını dile getiren Akıncı, sadece liderler değil müzakereciler düzeyinde de bu şekilde yol alınamadığını, dolayısıyla bir paket yaklaşımının sonuca götürebileceğini belirtti. Tüm konuların birlikte sonuçlanabileceği bir metot önerdiklerini söyleyen Akıncı, “Eğer çözüm istiyorsak bundan başka bir alternatif kalmadı. Öteki yöntemler hep denendi” dedi. Ortaya koydukları yeni yaklaşımı Anastasiadis'in daha önce denenmiş bir yöntem olarak değerlendirmesini anlayamadığını söyleyen Akıncı, “Bu denenmiş ve başarısız olmuş bir yöntem değildir, yeni bir yaklaşımdır. Önerimiz 14 Şubat 2014 anlaşmasının, bütün başlıkların birbiriyle ilişkili ele alınmasıyla ilgili temel prensibine tamamıyla uygundur. Rum lider bugün masaya yapıcı ve yaratıcı öneri değil, maalesef ön şartlar koydu. Yapıcı ve yaratıcı öneri diyerek masaya kabulü mümkün olmayan ön şartlar koymak, süreci çözüme ve sonuca götürmez” dedi.



Toplantıda Kıbrıs’ın ortak zenginliği olan hidrokarbon yatakları konusunda da öneri sunduklarını belirten Akıncı, bu araştırmaların ve kazının tek taraflı olarak sürdürülmesinin yeni gerginlikleri tetikleyebileceğini vurguladı. Akıncı, “O nedenle bugüne kadar yaptığımız uyarılara kulak verilmedi. Bundan sonrası için kulak verilmesini ve ertelenmesini önerdik” dedi. Akıncı, yaklaşımlarının makul bir karşılık görmediğini belirtti.



Anastasiadis’in toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “yapıcı önerilerde bulunduğunu” söylediğini kaydeden Akıncı, “Öneri değil önkoşul ortaya koydu” dedi ve “Ne söylediğini açıklamak kendisine düşer, uygun gördüğünde açıklar” diye ekledi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önümüzdeki günlerde temaslarını sürdüreceğini söyleyen Akıncı, farklı bir görüşme olması halinde değerlendirme yapılacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından basının sorularını yanıtladı. Öneriler ve takvimle ilgili soruları yanıtlayan Akıncı, Rum liderin tutumunu değiştirmediği takdirde ne kendisinin ne de kendisinden sonra gelecek liderlerin bu çerçevede Rum lider ile müzakereleri yürütemeyeceğini belirtti. Akıncı, önerilen yöntemle müzakere yürütmenin mümkün olmadığını vurguladı. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün yaşanan olayları BM Genel Merkezi’ne ileteceğini, BM Genel Sekreteri’nin değerlendirme yapacağını söyleyen Akıncı, “Artık incir ipi gibi uzayan bir sürecin tekrarlayıcısı olmak istemem. Artık bitirmemiz, sonuca varmamız lazım” dedi. Rum tarafında Eide’nin görüşlerinin “Türk tezlerine yakın olduğu” şeklinde bazı söylemler bulunduğunun anımsatılması üzerine de Akıncı, “Eide’yi Türk tezlerine yakın görmüyorum” dedi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevini yürüten bir kişiden tarafsızlık ve objektiflik beklediklerini de söyleyen Akıncı, Eide’den bugün yaşananları objektif bir şekilde BM Genel Sekreteri’ne aktarmasını beklediklerini belirtti. Enosis Plebisiti olayında yaşananları hatırlatan Akıncı, tepkilerinde haklı olduklarını, bugün de bu haklılığın altını çizmek istediğini söyledi. Akıncı, Anastasiadis’in bu süreçte attığı adımları eleştirdi. Akıncı, Anastasiadis’e bugün konuşulan konuları bir daha düşünüp değerlendirmesi önerisinde de bulundu.