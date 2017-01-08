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(Görüntülü Haber) KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre’ye gidiyor

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 8 Ocak( ) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de yapılacak müzakerelerde Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini söyledi. Akıncı, Cenevre’de çözümün önü...

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 8 Ocak( ) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de yapılacak müzakerelerde Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini söyledi. Akıncı, Cenevre’de çözümün önü açılamazsa KKTC’nin demokratik, laik, özgür bir şekilde yoluna devam etme seçeneği bulunduğunu ancak önceliklerinin adada federal bir yapı kurulması olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olma siyasetleri bulunduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin ve zirvesinin yapılacağı İsviçre’nin Cenevre kentine hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine bir konferansın toplanmasının bile önemli olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’ye sorumlu bir davranışla, politik istek ve kararlılıkla sonuç almak için üzerine düşeni yapmak üzere gideceğini söyledi. Aynı tutumu Rum tarafından da isteyen Akıncı, garantör ülkelerle AB, BM ve uluslararası topluma da Kıbrıslılara yardımcı olmaları çağrısı yaptı. “Zor hafta…” Cenevre’den mutlaka bir sonuç çıkmayabileceğini, ihtiyatlı olduklarını belirten Akıncı, kendilerini zor bir haftanın beklediğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de Kıbrıs Türk halkını siyasal eşitliğinin ete kemiğe bürünmesi gerektiğini kaydederek, güvenlik konusunda da her iki toplumun kaygılarını giderecek bir düzen sağlamanın önemini vurguladı. Akıncı, “Sadece ‘korkuya gerek yoktur’ söylemiyle bunu elde etmek mümkün değil. Düzenlemelerini yapabilmek, gereklerini yerine getirmek gerekir” dedi. “Ne yama, ne vilayet” Son günlerdeki ilhak söylemlerine de değinen Akıncı özetle, “Bizim ne Güney Kıbrıs’a yama, ne de TC’ye vilayet olma gibi bir siyasetimiz vardır. Öyle birşey söz konusu olamaz. Türkiye’nin 800 bin kilometrekareye yaklaşan toprağı var. Kıbrıs’ın küçük toprağına ihtiyacı olduğunu düşünmem. Türkiye’nin 81 vilayeti var 82’nciye ihtiyacı olduğunu da düşünmem. Akıncı’nın Tayfur Sökmen olma düşüncesi de yoktur, olamaz” diye konuştu. “Uzlaşma olmazsa KKTC” KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre’de uzlaşma mümkün olmazsa KKTC’nin demokratik, laik, özgür bir şekilde yoluna devam etme seçeneği bulunduğunu ancak önceliklerinin adada federal bir yapı kurulması olduğunu ifade etti. Cenevre’nin yeni bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olması umudunu vurgulayan Akıncı, Cenevre’deki zirveye katılım konusunda Rum tarafının kendi iç kamuoyuna yönelik mesajlar verdiğini, aslolanın BM’nin tutumu olduğunu, müzakerelerin iki toplum lideri olarak yürütüldüğünü ve böyle devam edeceğini anlattı. Akıncı, Cenevre’de liderlerin ve garantörlerin kendi aralarında yapacağı toplantılara ise kapalı olmadıklarını belirtti. Erdoğan katılacak mı? Bir soru üzerine Cenevre’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine Başbakan Binali Yıldırım’ın gidebileceği haberleri bulunduğunu ancak BM Genel Sekreteri Guterres’in Erdoğan’la uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Akıncı, bunun üzerine Türkiye’de yeni bir durum değerlendirmesi olduğunu bildiğini anlattı.

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