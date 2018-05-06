(Görüntülü Haber) Kızıl Meydan’da askeri geçil provası yapıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mayıs () - Büyük Anavatan Savaşı zaferinin 73. yıl dönümünü 9 Mayıs’ta kutlamaya hazırlanan Rusya'da, Kızıl Meydan'daki askeri geçit törenin provası yapıldı.



Rusya'nın her yıl kutladığı bayram daha çok sergilediği yeni teknolojik askeri techizat ve silahlar ile gündeme geliyor. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin de boy gösterdiği askeri geçiş provasında bu yıl ilk defa insansız hava araçları “Korsar” ve “Katran”, robot teknik kompleksi “Uran-6” ve “Uran-9” ve üst düzey korunmaya, silah gücüne ve yönetime sahip araç “Terminatör” de yer aldı.



Bu araçların geçişi sırasında yapılan bilgilendirme anonsunda bu komplekslerin Rus ordusunun silahlanmasında yer aldığı veya deneme aşamasında bulunduğu, bunların çoğunun Suriye’de askeri denemelerden geçtiği bildirildi.



Genel provada 12 bin 500’den fazla asker ve 150 askeri teknik araç yer aldı. Hava muhalefeti nedeni ile törendeki uçak gösterisi gerçekleşmedi.



9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak ve daha önce söz ettiği Kinjal füze kompleksi de ilk defa görücüye çıkacak. (Fotoğraflı)